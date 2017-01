später lesen Düsseldorf Zinsen, Euro, Gold: Fragen Sie den Bundesbank-Chef Teilen

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann stellt sich am Montag, 27. März, ab 19 Uhr den Fragen der Leser in der Hauptverwaltung NRW der Bundesbank an der Berliner Allee in Düsseldorf. Ob Zinsentwicklung, Euro-Stabilität oder die Politik der Europäischen Zentralbank - nach einem kurzen Talk mit RP-Chefredakteur Michael Bröcker beantwortet der frühere Berater der Bundeskanzlerin rund eine Stunde die Gästefragen. Die Bundesbank präsentiert außerdem in einer Vitrine einen 12,5 Kilogramm schweren Goldbarren. Der Eintritt ist frei.