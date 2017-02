Diese Dinosaurier haben immer großen Hunger. Sie laufen ja auch um die Wette. Die Dinos gehören zu dem Brettspiel "Dinomino". Damit sie am Spielfeldrand vorwärtskommen, brauchen sie Futter.Dafür müssen die Mitspieler verschiedene Plättchen auf den viereckigen Spielplan legen. Auf den Plättchen sind vier verschiedene Symbole von Blättern und Pilzen abgebildet. Diese müssen aneinandergelegt werden. Und zwar so, dass die Farben zusammenpassen.Wer an der Reihe ist, darf eines seiner Plättchen ablegen. Dabei muss es immer mindestens ein anderes Plättchen berühren. Am besten sucht man einen Platz, an dem das Plättchen an möglichst vielen Seiten Kontakt zu einem anderen Plättchen hat.Wenn sich zwei Seiten berühren, darf der eigene Dino zwei Felder vorrücken. Hier muss man genau hinschauen! Nur so sammelst man möglichst viele Punkte ein.Noch besser klappt das mit der Drachenfrucht-Karte. Mit diesem Joker kann man besonders viele Punkte holen. Bis zu vier Mitspieler können mitmachen.Dinomino, Piatnik, Preis: 22 Euro, 2-4 Spieler, ab 7 Jahren weniger