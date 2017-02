"Helau!" und - naja, okay, auch ein wenig -"Alaaf!" ‒ am Donnerstag beginnt der Straßenkarneval! Passend zur fünften Jahreszeit hat Google Suchtrends ausgewertet. Die beliebtesten Kostüme in NRW und Deutschland. Los geht's mit der bundesweiten Top 10 (Stand: Februar 2017).

