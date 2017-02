Schauspielerin und Hauptdarstellerin Dakota Johnson kam im rückenfreien, mit Pailletten besetzten schwarzen Kleid zur Europapremiere von "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" im CinemaxX Dammtor in Hamburg. Der Film startet am 9. Februar in den Kinos.

