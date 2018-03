Der versteckte Hai bei Opel ist mittlerweile ein Klassiker. Zuerst tauchte er am Handschuhfach im Corsa auf, inzwischen auch in anderen Modellen wie Zafira oder Adam. weniger

Der versteckte Hai bei Opel ist mittlerweile ein Klassiker. Zuerst tauchte er am Handschuhfach im Corsa auf, inzwischen auch in anderen Modellen wie Zafira oder Adam.

Das typische Jeep-Gesicht mit den Kulleraugen und sieben Kühlergrill-Streben oIIIIIIIo findet man recht auffällig in die Sitze eingeprägt - und ebenfalls in den Rücklichtern.

Genau hinsehen muss, wer das Osterei am Elektroauto-Bestseller Zoe entdecken will: An den Griffen der Fondtüren befindet sich ein in den Kunststoff geprägtes Fingerabdruck-Muster. Es stammt vom Daumen des Zoe-Designers Jean Sémériva, der sich hier verewigt hat.