Lärm beeinflusst die Aufmerksamkeit

Wer in einem Großraumbüro sitzt, hat sich in der Regel an einen hohen Lärmpegel gewöhnt. Studien zeigen jedoch, dass sich Lärm etwa beim Korrekturlesen nachteilig auswirkt. Forscher der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua) haben bisherige Studien ausgewertet und eine eigene Pilotstudie gemacht. So würden deutlich mehr Fehler gemacht, wenn zum Beispiel ein Kollege nebenbei telefoniert.