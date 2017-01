später lesen Köln Eltern sollten vor Kindern keine E-Zigaretten rauchen Teilen

In Gegenwart ihrer Kinder sollten Eltern auch auf E-Zigaretten verzichten. Diese enthalten nicht nur wie normale Zigaretten Nikotin, sondern auch andere gefährliche Stoffe. Darauf weist der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hin. Acetaldehyd und Acrolein reizen demnach beispielsweise Haut und Schleimhäute von Kindern und schaden den Flimmerhärchen in den Atemwegen. Mit E-Zigaretten wird Dampf erzeugt, der aus winzigen Flüssigkeitspartikeln besteht. Diese können besonders tief in die Atemwege von Kindern eindringen und sich dort ablagern.