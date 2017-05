Beste Lage am Wasser: Naturcamping Weiherhof am südwestlichen Ende des Titisees bietet Schwimmern und Wassersportlern ein passendes Sommerrefugium. weniger

Der Campingplatz Ecktannen liegt am nördlichen Zipfel der Müritz in der Mecklenburgischen Seenplatte - das malerische Waren ist nicht fern.

Via Claudia Camping in Lechbruck am See im Allgäu bietet viele Angebote für Aktivsportler - die traumhafte Lage am See gibt es obendrein.