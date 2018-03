später lesen Düsseldorf Ärztekammer fordert mehr Schutz für Rettungskräfte 2018-03-11T18:28+0100 2018-03-12T10:27+0100

Die Ärztekammer Nordrhein hat einen besseren Schutz von Ärzten und Rettungskräften vor Gewalt gefordert. "Die wiederholten Angriffe auf Rettungskräfte müssen ein Weckruf an die Gesellschaft, die Politik und jeden einzelnen sein, der Verrohung entgegenzutreten", heißt es in einer Entschließung der Kammerversammlung. Ärzte und Mitarbeiter in Notaufnahmen und Notfallpraxen müssten in den Schutzbereich des Paragrafen 115 Strafgesetzbuch aufgenommen werden.