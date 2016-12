später lesen Düsseldorf Der Tesla von Minister Remmel hat 437 PS Teilen

Der neue Dienstwagen von NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Grüne), ein Tesla S90D, hat laut Firmenniederlassung in Düsseldorf umgerechnet rund 437 PS. Das Umweltministerium hatte dagegen von 215 PS (158 kw) gesprochen und sich auf die Angaben im Kfz-Schein berufen. In dem Elektrofahrzeug des US-Herstellers befinden sich zwei Motoren, die zusammen 437 PS Leistung haben und eine Beschleunigung von null auf 100 in gut vier Sekunden ermöglichen. Nach Mitteilung des TÜV wird im Kfz-Schein nur die Leistung eines Motors im Dauerbetrieb ausgewiesen - in diesem Fall 158 kw. Wie berichtet, will Remmel den Pkw, der eine Reichweite von etwa 550 Kilometern hat, für längere Strecken einsetzen. Die Kosten werden mit 110.340 Euro angegeben.

