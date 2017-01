Zum Neujahrsempfang der NRW-CDU am 21. Januar 2017 hat der Landesparteivorsitzende Armin Laschet auch FDP-Chef Christian Lindner und die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer empfangen. weniger

Laschet attackierte in seiner Rede den neuen US-Präsidenten Donald Trump. In dieser Situation gelte es in Europa, kühlen Kopf zu bewahren, mahnte der CDU-Politiker. "Das ist jetzt die Stunde Europas."