Pendler zwischen Düsseldorf und Duisburg mussten am Mittwochmorgen Geduld mitbringen. Eine defekte Lok der Linie RE 6 blockierte im Flughafen das Gleis in Richtung Ruhrgebiet. Es kommt noch zu Verspätungen.

Für Fahrgäste der Regionalbahn aus Köln in Richtung Minden war um kurz vor acht Uhr in Düsseldorf Schluss. Der Triebwagen der Regionalbahn 6 meldete am Flughafen einen defekt und blieb am Bahnsteig stehen. Erste Versuche, das blockierte Gleis in die entgegengesetzte Richtung zu verlassen, scheiterten. Der Zug musste abgeschleppt werden.

Bis 9.30 Uhr konnte der Fernbahnhof des Düsseldorfer Flughafens in Richtung Duisburg nicht angefahren werden, der Bahnverkehr wurde umgeleitet. Wer aus Köln kommend dennoch zum Flughafen wollte, musste über das Ruhrgebiet zurück in Richtung Rheinland fahren. Es kam zu teils erheblichen Verspätungen.

(cbo)