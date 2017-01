Seit Sonntag wird die zwölfjährige Lucy Henke aus dem Sauerland vermisst. Zu einem vereinbarten Treffpunkt mit ihrem Vater in Brilon ist sie nicht erschienen. Erste Spuren führen nach Berlin.

Die zwölfjährige Schülerin Lucy Henke aus Brilon im Sauerland wird laut Polizei seit dem Wochenende vermisst. Von Samstag auf Sonntag wollte sie bei einer Freundin übernachten. Am vergangenen Sonntag vereinbarte sie mit ihrem Vater einen Treffpunkt in Brilon, an dem sie abgeholt werden sollte. Dort erschien sie jedoch nie.

Eine durchgeführte Handyortung meldete mehrere Standorte im Berliner Großraum. In den frühen Morgenstunden des Montags ergab die letzte Ortung des Handys einen Aufenthaltsort in Berlin-Reineckendorf, Eichborndamm. Zudem gab eine Zeugin an, Lucy am Montagabend im Bereich des Mescheder Bahnhofs gesehen zu haben.

Die Polizei sucht das vermisste Mädchen und bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Verbleib oder Aufenthalt von Lucy Henke geben? Ihre Personenbeschreibung:

circa 1,70 Meter groß

schwarze Haare

bekleidet mit dunkelgrüner Jacke mit Fellbesatz am Kragen/Mütze

dunkelgrüne und modisch eingerissene Jeans

schwarz-weiße Nike-Schuhe

schwarze Handtasche mit Silberringen und goldenen Fransen

wirkt reif für ihr Alter

Hinweise bitte an die Polizei in Brilon unter der 02961 - 90 200.