später lesen Krankenhaus in Haltern am See Beatmungsgerät fängt beim Rauchen Feuer - Seniorin tödlich verletzt 2018-03-31T18:23+0200 2018-03-31T18:28+0200

Weil ihr Beatmungsgerät Feuer fing, ist eine 71-jährige Frau in einem Krankenhaus in Haltern am See im nördlichen Ruhrgebiet tödlich verletzt worden. Offenbar wollte sie sich eine Zigarette anzünden.

Marcel Romahn Redakteur Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Marcel Romahn (mro) ist Redakteur bei RP ONLINE. zum Autorenprofil schließen