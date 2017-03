Die Polizei hat den mutmaßlichen Kindsmörder Marcel H. festgenommen. Eine Identitätsprüfung belegte, dass es sich um den Gesuchten handelt. Ein Hinweis des Festgenommenen führte zu einem Hausbrand und dem Fund einer weiteren Leiche.

Das bestätigte ein Sprecher der Dortmunder Polizei unserer Redaktion. Zunächst hatte die Polizei vom Fund zweier Leichen berichtet. Diese Angabe wurde korrigiert.

Der Polizei nach fand der Zugriff von Marcel H. in Herne statt. Zunächst musste die Identität des Mannes überprüft werden, die Polizei schloss jedoch schon vom Aussehen, dass es sich bei dem Mann um den Gesuchten handelt. Nach Marcel H. war seit mehreren Tagen mit Hochdruck gefahndet worden, weil er am Montagabend einen neun Jahre alten Nachbarsjungen erstochen haben soll.

Der mutmaßliche Kindsmörder hatte sich nach Angaben der Dortmunder Polizei selbst gestellt und war kurz vor 20 Uhr widerstandslos bei einem Imbiss in Herne festgenommen worden. Im Rahmen der Befragung nannte der Verdächtige die Adresse eines Hauses, in dem ein Brand gelegt worden war. Nach dem Löschen des Feuers fand die Polizei am Brandort eine weitere männliche Leiche. Die Identität und die Todesursache der Person sind derzeit noch unbekannt.

Familie des Opfers fragt nach dem Warum

Die Familie des erstochenen Jaden ist nach den Worten ihres Anwalts "erleichtert" über die Festnahme des mutmaßlichen Mörders. "Sie sind froh, dass er gefasst worden ist", sagte Reinhard Peters, der Anwalt von Jadens Familie, in der Nacht zu Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Festnahme helfe den Angehörigen, mit der Sache fertig zu werden.

"Die Frage nach dem "Warum" steht im Vordergrund. Die wollen verstehen, was da geschehen ist", sagte Peters weiter. Die Trauerfeier für Jaden werde voraussichtlich nächsten Donnerstag stattfinden. Einzelheiten seien aber noch offen.

Die Polizei Dortmund will am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz detailliert über die Festnahme berichten.

In den vergangenen Tagen war mit Hochdruck nach dem 19-Jährigen Marcel H. gefahndet worden. Auch Hunde und Hubschrauber waren im Einsatz.

Polizei erhielt 1500 Hinweise aus der Bevölkerung

Bis Donnerstagabend waren bereits mehr als 1500 Hinweise eingegangen. Unter anderem wurden eine Schule in Wetter (Ruhr) und ein Krankenhaus in Mönchengladbach durchsucht - beides vergeblich.

Der neun Jahre alte Jaden war dort am Montagabend erstochen im Keller des Nachbarn Marcel H. gefunden worden. Nach Angaben der Polizei verbreitete der 19-Jährige Fotos im Internet, die ihn blutverschmiert neben dem toten Kind zeigen. H. soll den Jungen unter einem Vorwand in sein Haus direkt nebenan gelockt haben.

