Top Hair 2017 in Düsseldorf

RP-Redakteurin Olivia Konieczny muss dringend mal wieder zum Friseur, sagt sie. Auf der internationalen Fachmesse "Top Hair" in Düsseldorf lässt sie sich deshalb beraten. Dann legt ein Friseurmeister Hand an. Das Ergebnis gibt's hier im Video. Von Olivia Konieczny

Bei der Top Hair 2017 laufen unzählige Friseure herum. Und viele schrille Typen. Top-gestylte Frauen und Männer, die eine perfekte Frisur eint. Mitten unter ihnen: ich. Ich habe es seit Wochen nicht geschafft, zum Friseur zu gehen. Bestimmt denkt jeder: "Die hat's echt nötig."

Aber gleich wird alles gut, sage ich mir, denn: Ich will mir einen neuen Haarschnitt verpassen lassen. Vorher klären mich mehrere Profis auf, was mir stehen würde: lange Haare, Strähnchen, blond. Meine Wahl fällt auf Leonardo: Er sagt, er schneidet mir die Haare so, dass ich morgens wenig stylen muss, die Frisur aber immer gut sitzt. Das überzeugt mich.

Als ich auf seinem Friseurstuhl sitze, bleiben ständig Leute stehen und schauen uns zu. Leonardo schneidet mit einer ganz bestimmten Schere, die offensichtlich die Aufmerksamkeit der Fachbesucher erregt. Friseurbesuch mit Publikum - ein komisches Gefühl. Zumal ich zunächst keinen Spiegel habe.

Als Leonardo mir einen gibt, bin ich erleichtert: Die Haare sind kürzer, die Frisur moderner. Ich sehe nicht völlig verändert aus, fühle mich aber deutlich besser. Und darauf kommt es an.

Quelle: RP