später lesen Rechtsanwältin im Interview "Je kleiner das Erbe, umso heftiger wird gestritten" FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-06-08T15:19+0200 2017-06-13T11:43+0200

In kaum einem Bundesland wird so oft ums Erbe gestritten wie in NRW. Oft geht es dabei um große Summen, Immobilien oder Firmen. Manchmal hänge ein Kompromiss aber nur von einer Kleinigkeit ab – wie der Frage, wer den Fotoapparat des Vaters bekommt, berichtet die Rechtsanwältin Stephanie Herzog aus Würselen.