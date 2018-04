später lesen Rentner tot in Wuppertaler Parkhaus gefunden Zeugen berichten von lautem Streit FOTO: dpa, wst FOTO: dpa, wst 2018-04-11T12:33+0200 2018-04-11T12:36+0200

Im Fall des in Wuppertal getöteten Rentners gehen die Ermittler Zeugenhinweisen auf einen lauten nächtlichen Streit am Osterwochenende nach. Der 83-Jährige war tot in einem Parkhaus entdeckt worden.