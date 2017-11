später lesen Dinslaken Ein Wochenende voller Kunst FOTO: oh FOTO: oh 2017-11-03T19:22+0100 2017-11-04T00:00+0100

Auf ein volles Open House mit vielen Gästen freuen sich die Künstlerinnen im Kreativ.Quartier Lohberg und der "Residenz im Zwischenraum" am Rittertor. Am Sonntag, 12. November werden von 12 bis 17 an beiden Standorten Ausstellungen, Musik und Film geboten.