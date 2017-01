später lesen Dinslaken Historischer Vortrag zum Judenmord Teilen

Twittern





2017-01-18T18:51+0100 2017-01-19T00:00+0100

Am 20. Januar 1942 kamen 15 hochrangige Vertreter des NS-Staates in einer luxuriösen Villa am Berliner Wannsee zusammen, um über die "Endlösung" der "Judenfrage" zu beraten.