Lokalsport: Ponytalentsuche mit dem RP-Cup

Beim Start in die neue Turniersaison findet beim Reit- und Fahrverein Hünxe die erste Qualifikation zum "RP-Cup Ponysportförderung unterer Niederrhein" auf dem Gutshof Glückauf statt.

Der Reit- und Fahrverein Hünxe startet traditionell mit der Ponytalentsuche in die Turniersaison. Es ist jedes Jahr spannend zu sehen, welche Entwicklungen die Ponys mit ihren Reitern in der Winterpause gemacht haben. Einerseits bieten sich erfahrene Reiter mit guten Leistungen für größere nationale und internationale Einsätze an, während immer wieder neue Talente vor allem in den unteren Klassen gesichtet werden.

Gerade diesen Teilnehmern gilt in diesem Jahr das besondere Augenmerk. Zwei Vertreter des Rheinischen Pferdesportverbandes werden an beiden Tagen bei allen Prüfungen dabei sein, um sich von den gezeigten Leistungen zu überzeugen und Talente zu sichten. Nach Abschluss aller Sichtungen wird dann entschieden, wer zu einem weiterführenden Lehrgang eingeladen wird.

Am Samstag finden ab 9 Uhr alle Dressuren von Kl. E bis L** statt. Ab 14 Uhr reiten dann die besten rheinischen Pony-Dressurreiter ins Viereck, um sich zum ersten Sichtungstermin für die nächsten größeren Aufgaben und Einsätze auf nationalem und internationalem Parkett zu präsentieren. Der Sonntag gehört den Pony-Springreitern. Ab 10 Uhr gehen die Nachwuchsreiter in einer Stilspringprüfung Kl. E an den Start. Gegen 12 Uhr findet dann die erste Qualifikation zum "RP-Cup Ponysportförderung unterer Niederrhein" statt. Dieser von der Rheinischen Post gesponsorte Cup wird in diesem Jahr erstmalig ausgetragen und bildet ein großartiges Angebot für alle Ponyreiter. In dieser Springprüfung Kl. A** werden die Reiter erste Punkte auf dem Weg zum neuen Cup sammeln. Zum Turnierabschluss gehen dann wieder die jungen Spezialisten in den Parcours, um in einer Springprüfung Kl. L mit Stechen den Sieger zu ermitteln.

Der Reit- und Fahrverein Hünxe freut sich auf alle Sportler und Gäste, die jedes Jahr den Weg zum Gutshof Glückauf in Bucholtwelmen finden. Besonders stolz ist der ausrichtende Verein auf sein vielseitiges Nachwuchstalent Anna Lena Schaaf, die jedes Jahr etliche junge und erfahrene Ponys vorstellt. Sie ist nicht nur die amtierende Europameisterin und Rheinische Meisterin bei den Pony-Vielseitigkeitsreitern, sondern hat gerade aktuell das Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter in Verden gewonnen.

Quelle: RP