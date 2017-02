Hünxe: Biogasanlage soll mehr Leistung liefern

Die vor elf Jahren im Industrie- und Gewerbepark Bucholtwelmen eingeweihte Anlage beschäftigt am 16. Februar den Planungs- und Umweltausschuss. Der Substrateinsatz soll erhöht werden. Von Peter Neier

Seit gut zehn Jahren wird an der Emil-Fischer-Straße 12 im Industrie- und Gewerbepark Bucholtwelmen eine Biogasanlage betrieben. Jetzt hat der Betreiber, die Bioenergie Hünxe GmbH mit Sitz in Dorsten, den Antrag gestellt, "die Beschaffenheit und die Betriebsführung" der bestehenden Biogasanlage zu ändern. Mit dem Thema befasst sich der Planungs- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 16. Februar, ab 17 Uhr im Rathaus und sieht einen Dringlichkeitsbeschluss vor.

Zu den geplanten Änderungen gehören eine Erhöhung des Substrateinsatzes - ein Mix aus Entenmist, Rindergülle, Rindertretmist, Silomais, Getreide - und eine Leistungssteigerung auf durchschnittlich 1900 bis 2000 Kilowatt im Jahr (bisher 1600).

Ferner sollen zwei stillgelegte Stahltanks zurückgebaut, ein weiterer stillgelegt werden. Das Gärrestelager 2 soll als Sammeltank für Niederschlagswasser umgenutzt, ein Gasspeicher auf der Fläche eines Stahltanks errichtet werden. Auch zwei Anmaischbehälter sollen für Hydrolyse umgenutzt, die Vorgrube 2 hierfür reaktiviert werden. Für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes 2 soll eine Begrenzung bei der Energiegewinnung entfallen, der Formaldehydgrenzwert auf 30 Milligramm pro Kubikmeter reduziert werden. Auch die Installation eines Trocknungscontainers ist vorgesehen.

Da es sich bei den meisten Änderungen nicht um planungsrechtliche, sondern den Betriebsablauf betreffende, teils technische Änderungen innerhalb der bestehenden und genehmigten Anlage handelt, ist nicht die Gemeinde Hünxe für die Prüfung zuständig, sondern der Kreis Wesel als Genehmigungsbehörde.

Das Bauvorhaben fügt sich in die nähere Umgebung ein (Gewerbefläche), die Erschließung ist gesichert, das Ortsbild wird nicht weiter beeinträchtigt.

Ferner geht es im Ausschuss um den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Stallbergweg" in Hünxe, um zwei Dringlichkeitsbeschlüsse zur Erweiterung des Albertus-Magnus-Kindergartens in Bruckhausen um eine U3-Gruppe und eine Erweiterung der Kita "Die Buntspechte" in Hünxe mit U3-Plätzen, sowie hier um den entsprechenden Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans "Alte Dinslakener Straße".

Außerdem gibt es die Einwohnerfragestunde.

