Mettmann: Endspurt bei "Ostern für alle"

Einige Spenden sind - siehe Foto - schon zusammengekommen, aber bis Freitag, 23. März, sammelt der Rotary Club Hilden/Haan noch Ostergeschenke für die Kinder der Tafeln in Erkrath, Haan und Hilden.

Denn über die Tafeln werden nicht nur Erwachsene, sondern auch rund 700 Kinder in den Städten betreut. Um ihnen zum Osterfest eine Freude zu bereiten, bitten die Rotarier um kleine oder große Geschenke wie Spielsachen, Süßigkeiten oder Bücher.

Die Auswahl ist den Spendern überlassen. Wer die Geschenke in Papier verpacken möchte, sollte darauf die Altersklasse und das Geschlecht notieren, für das das Geschenk gedacht ist. Nur dann können die Gaben korrekt zugeordnet werden. Bis zum 23. März können Spenden in der Buchhandlung Weber am Hochdahler Markt 22 in Erkrath abgegeben werden.

Quelle: RP