Polizei sucht Zeugen Mann in seiner Wohnung in Mettmann überfallen 2017-02-23

Fünf unbekannte Männer sollen einen Mann in seiner Wohnung am Düsselring in Mettmann überfallen haben. Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Von Christoph Zacharias