später lesen Feuerwehreinsatz in der Nacht Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Wegberg FOTO: Uwe Heldens 2018-03-30T08:43+0200 2018-03-30T13:13+0200

Am frühen Karfreitagmorgen ist in einem Wohnhaus in Wegberg ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau kam dabei ums Leben. Die Polizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen.

