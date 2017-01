später lesen Top 10 Rheinland Art Spa FOTO: Gerhard Seybert FOTO: Gerhard Seybert Teilen

Der Name ist Programm, in der kleinen, aber feinen Saunalandschaft gibt es nicht nur Dampf, sondern auch Kunst zu genießen. Die Ausstellungen wechseln regelmäßig. Wer die skandinavische Sauna liebt, kommt genauso auf seine Kosten, wie derjenige, der im nicht so hochtemperierten Bereich die Wärme genießt. Gute Kosmetikabteilung. Schön ist das private Spa, eine Suite kann für das Wellness-Erlebnis zu zweit gebucht werden.