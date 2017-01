später lesen Top 10 Rheinland Das Südbad in Reuschenberg FOTO: Christian Kandzorra FOTO: Christian Kandzorra Teilen

Schwimmen unter freiem Himmel – das geht nicht nur im Freibad, sondern auch im normalen Schwimmbecken des Neusser Südbades. Dank eines flexiblen Cabriodachs passt sich das Freizeitbecken ideal den Wetterbedingungen an. An warmen Tagen herrscht bei geöffnetem Dach echtes Freibad-Feeling, an kalten Tagen bleibt das Dach geschlossen. Von Mai bis August öffnen auch Sprungturm und Außenschwimmbecken. Im Kinderbereich gibt es Rutschen, ein Besuch lohnt sich für alle Altersgruppen. Neben Rutschen werden viele weitere Attraktionen zum Spielen und Plantschen angeboten. Es gibt auch eine große Liegewiese. Für Entspannung sorgen einige Whirl-Liegen und verschiedene Unterwasser-Massage-Düsen. An ganz heißen Tagen (wenn zu einer bestimmten Uhrzeit schon 24 Grad erreicht sind), gilt der Hitze-Tarif: Besucher zahlen dann für nur zwei Stunden und können den ganzen Tag bleiben.