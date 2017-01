später lesen Top 10 Rheinland Galerie Werkstatt Knechtsteden Teilen

Wer dort malt, zeichnet, gestaltet oder handwerkelt, der kann sich gleichermaßen von der außergewöhnlichen Umgebung beeinflussen lassen. Denn die Ateliers des Kunstvereins Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen liegen im ehemaligen Prämonstratenser-Stift Knechtsteden, einer Anlage aus dem 12. Jahrhundert mit entsprechendem Ambiente. Die Räume sind abgeschieden gelegen, und zwar in romantischer Landschaft inmitten von Wald, Wiesen und Obstgärten. In den Ateliers kann zu jeder Zeit gearbeitet werden, offizielle Öffnungszeiten gibt es nicht. Einige Mitglieder treffen sich aber auch zu bestimmten Zeiten in den großzügigen Räumen, um gemeinsam zu arbeiten. Feste Öffnungstage gibt es nur bei Ausstellungen. Aber auch da gilt, dass darüber hinaus interessierte Besucher Werke nur bestaunen können, wenn Künstler vor Ort sind.