Top 10 Rheinland: Karolingerstraße

Sie ist unumstritten die Königsallee von Bilk: die Karolingerstraße. Genau wie ihre große Schwester in der Innenstadt fließt in ihrer Mitte die Düssel, wenn auch etwas schneller und schmaler. In den Sommermonaten spenden, genau wie an der Kö, riesige alte Platanen großzügig Schatten. Und genauso wie an der Kö kann man an der rechten Seite des Gewässers runter fahren, und am anderen Ufer wieder zurück. Und die Karolinger zeigt eindrucksvoll, dass Düsseldorf auf einem Flussdelta erbaut ist. Übrigens: Parkplätze zu ergattern ist ebenso schwierig und nervenaufreibend wie an der Königsallee.