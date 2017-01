später lesen Top 10 Rheinland Kastanienallee und Waldhaus Römer Leverkusen Teilen

Twittern







Sie sind 90 Jahre und älter, stattlich und als etliche hundert Meter langer Schattenspender ideal: die Bäume an der Kastanienallee in Opladen. Die ist übrigens weit über Leverkusen hinaus bekannt, denn sie ist Teil des Areals der Opladener Bierbörse, die in diesem Jahr Mitte August stattfindet. Aber auch ohne großes Fest lohnt das Bad im Baumschatten an heißen Tagen. Wer die Allee in Richtung Düsseldofrer Straße beschreitet, die Straße an der Unterführung unterquert und sich kurz drauf nach links vorbei am großen Wiembachteich und über die Wupperbrücke begibt, sollte sich nach rechts orientieren. Der Weg links des Flusses führt in Richtung Wald und vor allem zum Waldcafé "Waldhaus Römer". Hier lässt es gut einkehren – im Schatten, Halbschatten oder doch in der Sonne.