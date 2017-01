später lesen Top 10 Rheinland Mumm‘s Teilen

Heiligabend in die Kneipe: Was früher undenkbar war, hat heute in Solingen für viele Tradition. Von 11 bis 17 Uhr ist die Mummstraße am 24. Dezember Jahr für Jahr dicht. Dann kommen alle, um Freunde im „Mumm’s“ wiederzusehen. Und weil es so viele sind, die in der Kult-Kneipe gar nicht alle Platz haben würden, ist nebendran ein großes Zelt aufgebaut, wo es wie drinnen etwas zu trinken gibt.