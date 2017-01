später lesen Top 10 Rheinland Paradiesstrand am Hafen FOTO: Stadt Düsseldorf FOTO: Stadt Düsseldorf Teilen

Twittern







Weil die feinsandige Großstadtoase nicht einfach zu finden ist, kennen sie selbst eingefleischte Düsseldorfer nicht. Das hat den Vorteil, dass sich auch in der Hochsaison ein Plätzchen finden lässt. Fernab vom Innenstadt-Trubel und Großstadt-Lärm kann man sichim Paradies für Sommer, Sonne und Schlemmereien an warmen Tagen wie im Urlaub fühlen. Der Weg zum Paradiesstrand geht über die kleine Fußgängerbrücke im Medienhafen entlang gehen. Nach Verlassen der Brücke führen Trampelpfade direkt an den Strand. Es sind keine Mülleimeer aufgestellt, also Mülltüten mitnehmen.