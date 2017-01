später lesen Top 10 Rheinland Rheindahlen FOTO: W. Seppelt FOTO: W. Seppelt Teilen

An diesem Umzug durch den historischen Ortskern nehmen die Schulen des Bezirks Rheindahlen - Mitte teil. Am Zielort an der Hauptschule findet bei einem kleinen Martinsfeuer die Mantelteilung statt. Eines der Highlights: Der Zug wird neben dem St. Martin zu Pferd, alljährlich auch von einem Schüler der Rheinischen Schule für Körperbehinderte, einem Rollstuhlfahrer mit einer besonders prachtvollen Laterne angeführt. Los geht’s an der Grundschule Will-Sommer an der Geusenstraße. Die Schule für Körperbehinderte schließt sich an der Kirche St. Helena an. Der Zug endet dann auch wieder am Platz vor dem Schulzentrum-Geusenstraße, am Martinsfeuer.