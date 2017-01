später lesen Top 10 Rheinland Wanderung auf Spuren der Landesgartenschau Teilen

Twittern







Im Zentrum der Stadt Grevenbroich können Naturfreunde das ehemalige Gelände der Landesgartenschau (1995) erwandern. Die Parklandschaft mit ihren zum Teil alten Bäumen ist immer noch erlebenswert. Nur wenige Schritte vom Marktplatz – jenseits der Straße "Am Ostwall" – erstreckt sich der nördliche Teil des Areals mit dem Braunkohlenwäldchen und der Apfelwiese. In südlicher Richtung bietet sich der Bend und der Ian-Hamilton-Finlay-Park mit Werken des weltbekannten Landart-Künstlers zu einem Spaziergang an. Die Fläche wurde erst vor Kurzem deutlich aufgewertet. Das gesamte Areal dient heute als Naherholungsanlage und wird von vielen Grevenbroichern geschätzt – unter anderem auch deshalb, weil das Areal nur einen Steinwurf vom Stadtzentrum entfernt ist und damit fußläufig innerhalb kürzester Zeit zu erreichen ist.