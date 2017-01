später lesen Top 10 Rheinland Wildpark Reuschenberg Leverkusen Teilen

Der Wildpark Reuschenberg liegt stadtnah, aber zugleich Im Grünen am Rande von Leverkusen. Luchse, Füchse, Otter, Wildkatzen, Vögel, Schafe und Ziegen sind in naturnahmen Gehegen zu betrachten. Der Wildpark bietet ein kompaktes Aktionsprogramm mit Kindergeburtstagsfeiern, einen Blick hinter die Kulissen mit den Tierpflegern, Basteln im Wildpark, gestaltete Ausflüge für Schulklassen oder Kindergartengruppen an.