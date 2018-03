später lesen Düsseldorf Weniger Kinder im Land Opfer von Straftätern 2018-03-21T19:16+0100 2018-03-22T09:53+0100

In NRW sind 469 Straftäter im Jahr 2016 nach Verbrechen an Kindern verurteilt worden. Insgesamt 615 Kinder unter 14 Jahren waren Opfer dieser Täter, wie das Statistische Landesamt gestern in Düsseldorf mitteilte. Das seien 5,2 Prozent weniger misshandelte Kinder als im Jahr zuvor. Erfasst wurden in der Statistik den Angaben nach Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit sowie gegen die persönliche Freiheit. Nicht erfasst wurden andere Gewalttaten wie Raub. 534 der betroffenen Kinder (86,8 Prozent) wurden den Angaben nach Opfer von sexuellem Missbrauch oder sexueller Nötigung durch insgesamt 400 verurteilte Straftäter.