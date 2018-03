Die noch nicht eröffnete Brücke, die zu einer Hochschule führte, brach am Donnerstag zusammen und begrub mehrere Autos unter sich. US-Medien berichteten unter Berufung auf die Autobahnpolizei von mehreren Toten. Eines der am Bau beteiligten Unternehmen, MCM Construction, bestätigte auf seiner Facebook-Seite mindestens einen Toten und mehrere Verletzte.

Fernsehbilder zeigten mehrere Autos, die unter Brückenteilen begraben wurden. Die Zeitung "The Miami Herald" berichtete, unter den Trümmern befinde sich eine noch unbekannte Zahl von Menschen. Rettungskräfte und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Eingesetzt wurde auch ein Kran, um die Trümmer zu entfernen.

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK