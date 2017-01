Dann beginnt der DSDS-Kindergarten: Bohlen will nicht heiraten und flüchtet hinter die Bühne. Kandidat Patrick springt ein und will Bedalisas Gemahl werden. "Die ist doch geil, Mann", sagt er. Anschließend "traut" H. P. Baxxter das Paar. Mit Scooter-Markenstimme verkündet er: "It is the reverent on the microphone" und "What is the rhyme,... mehr

Dann beginnt der DSDS-Kindergarten: Bohlen will nicht heiraten und flüchtet hinter die Bühne. Kandidat Patrick springt ein und will Bedalisas Gemahl werden. "Die ist doch geil, Mann", sagt er. Anschließend "traut" H. P. Baxxter das Paar. Mit Scooter-Markenstimme verkündet er: "It is the reverent on the microphone" und "What is the rhyme, I don't know", bevor Bedalisa und Patrick Küsschen auf die Wangen austauschen. weniger