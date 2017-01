Ekliges Essen, Begegnungen mit australischen Krabbeltieren und der Kampf mit gefährlichen Reptilien. Für die wertvollen Sterne müssen die Promis auch 2017 wieder viel auf sich nehmen. Die Prüfungen im Überblick.Bereits am ersten Tag mussten die zwei kleinen Camps um das Essen kämpfen. Markus Majowski und Fräulein Menke genossen dafür ein tierisches Buffet, etwa mit Fischaugen. weniger

Ekliges Essen, Begegnungen mit australischen Krabbeltieren und der Kampf mit gefährlichen Reptilien. Für die wertvollen Sterne müssen die Promis auch 2017 wieder viel auf sich nehmen. Die Prüfungen im Überblick. Bereits am ersten Tag mussten die zwei kleinen Camps um das Essen kämpfen. Markus Majowski und Fräulein Menke genossen dafür ein tierisches Buffet, etwa mit Fischaugen.

Am zweiten Tag mussten Alexander "Honey" Keen und Florian Wess zur Prüfung. Beide mussten Sterne einsammeln, die in einer (bewohnten) Unterwasserkammer versteckt waren. weniger

Am zweiten Tag mussten Alexander "Honey" Keen und Florian Wess zur Prüfung. Beide mussten Sterne einsammeln, die in einer (bewohnten) Unterwasserkammer versteckt waren.

Kader Loth und Hanka Rackwitz mussten am dritten Tag in einem Glaskasten voller Krabbeltiere ausharren. weniger

Kader Loth und Hanka Rackwitz mussten am dritten Tag in einem Glaskasten voller Krabbeltiere ausharren.

Tag vier im Dschungelcamp begann mit einer Geschicklichkeitsübung: Markus Majowski, Sarah Joelle Jahnel und Marc Terenzi mussten gemeinsam in einem Dschungel-Cabrio-Buggy einen Parcours durchfahren. Die Schwierigkeit dabei: Fahrerin Sarah hatte eine blickdichte Brille auf. weniger

Tag vier im Dschungelcamp begann mit einer Geschicklichkeitsübung: Markus Majowski, Sarah Joelle Jahnel und Marc Terenzi mussten gemeinsam in einem Dschungel-Cabrio-Buggy einen Parcours durchfahren. Die Schwierigkeit dabei: Fahrerin Sarah hatte eine blickdichte Brille auf.

Die Aufgabe am fünften Tag: Hinter einem dunklen Loch in einem alten Baumstamm befand sich eine Höhle. Von dieser gingen vier Kammern ab, in denen insgesamt zwölf Sterne und natürlich zahlreiche Höhlenbewohner auf Kader Loth warteten.