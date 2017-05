Maximilian Arland überzeugte die Jury in der siebten Folge von "Let's Dance" als tanzender Bösewicht. weniger

Tanzpartnerin Sarah Latton schlüpfte in die Rolle von Verbrecherin Harley Quinn.

Für Cheyenne Pahde und Andrzej Cibis bedeutete der siebte Abend in der Tanzshow allerdings das Aus.

Doch der Höhepunkt war der Auftritt des Duos Mai-Polanc mit einem Slowfox zu dem Soundtrack des Films "Für immer Shrek". Am Ende winkten 30 Punkte von der Jury.

Doch auch Angelika Kirsch und ihr Tanzpartner Massimo Sinat tanzten zu "Who Wants To Live Forever" aus dem Film "Highlander". Und bekamen dafür ebenfalls 30 Punkte.