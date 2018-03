Die Termine der neuen Serien-Staffeln Regelmäßig starten neue Staffeln populärer Serien auf Netflix und Amazon Prime. Wann Ihre Lieblingsserie weitergeht und welche Gerüchte es bereits um Fortsetzungen gibt, erfahren Sie hier. Die Programm-Ankündigungen aktualisieren wir fortlaufend.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln American Horror Story Mehrere Emmys und Golden Globes hat die Gruselserie "American Horror Story" bereits eingespielt. Die inzwischen siebte Staffel läuft in Deutschland seit dem 7. November auf dem Pay-TV-Sender Fox, der über den Streamingdienst Sky zu empfangen ist. Staffel acht ist bereits angekündigt. Sie soll im Herbst 2018 laufen. Darüber hinaus sind zwei weitere Staffeln bestellt.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Blacklist Die fünfte Staffel von "Blacklist" läuft in den USA bereits seit September. In Deutschland ist die neue Staffel der Crime-Serie derzeit bei RTL Crime erhältlich. Netflix und Amazon Prime hinken noch hinterher.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Black Mirror Das war ein gelungener Coup von Netflix, die britische Mini-Serie "Black Mirror" einzukaufen und ab Staffel drei unter eigenem Namen sogar als "Netflix Original" weiterzuführen. Die neueste Staffel erschien am 29. Dezember auf dem Streamingportal. Noch ist keine fünfte Staffel angekündigt, bei dem derzeitigen Erfolg der Serie sollte dies aber nur Formsache sein.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Bojack Horseman Der charismatische Hengst darf weitermachen. Staffel vier von "Bojack Horseman" ist seit September bei Netflix abrufbar. In der englischen Fassung synchronisieren Will Arnett als BoJack Horseman, "Breaking-Bad"-Darsteller Aaron Paul als Todd und Alison Brie aus „Community“ als Diane. Kurz nach der Veröffentlichung der neuesten Staffel wurde bereits eine fünfte von Netflix angekündigt.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Criminal Minds Seit Ende September läuft die zweite Hälfte der zwölften Staffel der beliebten US-Krimiserie bei Sat1/Sat 1 Emotions. In den USA ist seit September die 13. Staffel zu sehen. Wann sie in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch unklar.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Daredevil Die Ankündigung für eine dritte Staffel von Marvels "Daredevil" liegt bereits einige Zeit zurück. Inzwischen wird von einem Release zwischen Ende 2018 und Anfang 2019 auf Netflix ausgegangen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Dark Die deutsche Netflix-Produktion "Dark" ist seit dem 1. Dezember verfügbar. Die Handlung der Serie führt zurück in das Jahr 1986: Die Idylle einer fiktiven deutschen Kleinstadt wird durch das Verschwinden zweier Kinder schlagartig unterbrochen. Kurz nach dem Start gab Netflix eine zweite Staffel bekannt, die vermutlich Ende 2018 ausgestrahlt werden soll.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Designated Survivor Das actiongeladene US-Politdrama ist seit dem 6. Oktober in der zweiten Runde. In der Serie verteidigt Schauspieler Kiefer Sutherland wieder sein Land als US-Präsident gegen Terror und Verschwörungen. Zurzeit befindet sich die Staffel in der Halbzeitpause, im März soll es weitergehen. Eine dritte Staffel ist noch nicht im Gespräch.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Eine Reihe betrüblicher Ereignisse Die Netflix-Original-Serie "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse" war im Januar 2017 ein großer Erfolg. Daher verwundert es kaum, dass Netflix eine zweite Staffel für den 30. März ankündigte.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln El Chapo Die erste Staffel der US-Krimiserie thematisierte das Leben von Joaquín „El Chapo“ Guzmán, einem mexikanischen Drogenboss. Am 15. Dezember veröffentlichte Netflix die zweite Staffel. Auf die Bestätigung einer dritten Staffel müssen Fans noch warten.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Fargo Die vierte Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Fargo" soll kommen. Allein das war für die Fans der Krimi-Anthologie eine gute Nachricht. Denn lange Zeit war eine Fortsetzung fraglich. Allerdings soll es nicht vor 2019 soweit sein. Das betonten die Verantwortlichen des US-Senders FX.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Fauda Fauda (arabisch für Chaos) ist eine israelische Fernsehserie, die seit Dezember 2016 über den Streaminganbieter Netflix verfügbar ist. Die Serie zeigt den Kampf des israelischen Geheimdienstes gegen palästinensische Hamaskämpfer und wird als "die israelische Antwort auf Homeland" bezeichnet. Die zweite Staffel ist von Netflix bereits bestellt und soll vermutlich im Laufe des Jahres starten.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Frontier Kurz bevor im November die zweite Staffel in Deutschland angelaufen war, wurde schon die dritte Staffel von "Frontier" mit Schauspieler Jason Momoa, bekannt als Drogo aus "Game of Thrones", versprochen. Über einen genauen Termin ist noch nichts bekannt, spekuliert wird aber mit Ende 2018.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Game of Thrones Nachdem die lang ersehnte siebte Staffel von "Game of Thrones" am 16. Juli anlief, müssen Fans nun weitaus länger als gewohnt auf die Fortsetzung warten. Wie inzwischen bestätigt wurde, verzögern sich die Dreharbeiten bis August. Deshalb wird die finale Staffel nicht vor 2019 erscheinen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Homeland Im Januar 2017 startete Staffel sechs mit etwa einem Vierteljahr Verzögerung. Dennoch gibt es gute Nachrichten. Die siebte Staffel und sogar eine achte Staffel sind bestätigt. Es gibt also noch mehr Geheimdienst-Intrigen mit und um Carrie Mathison (Claire Danes). Während Staffel sieben in den USA im Februar anläuft, darf in Deutschland mit Mitte 2018 gerechnet werden.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln House of Cards Frank Underwood (Kevin Spacey) zog bei "House of Cards" bereits am 30. Mai 2017 wieder ins Weiße Haus ein. Netflix veröffentlichte die fünfte Staffel am 30. November. Entgegen den Erwartungen gibt es trotz des Belästigungsskandals um Kevin Spacey eine sechste Staffel - allerdings ohne ihn. Anfang 2018 soll die Produktion der verkürzten Staffel beginnen. Die acht Folgen sollen das Finale der Serie abbilden.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Iron Fist Trotz der negativen Kritik an der Marvel-Serie steht eine zweite Staffel bereits fest. Diese kommt allerdings frühestens 2019.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Jessica Jones Die Detektivin mit Superkräften aus dem Hause Marvel geht am 8. März endlich in die zweite Runde. Lange mussten die Fans warten, da Marvel nur drei ihrer Serien pro Jahr veröffentlicht.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Luke Cage Ein Start der zweiten Staffel der Marvel-Serie ist für 2018 sicher. Der Zeitpunkt ist allerdings noch offen. Da Marvel pro Jahr nur drei ihrer Serien auf Netflix veröffentlicht, ist mit Mitte oder Ende 2018 zu rechnen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Lucifer Die dritte Staffel "Lucifer" bekommt erneut 22 Folgen. US-Start war bereits im Oktober. In Deutschland wird "Lucifer" einige Monate später bei Amazon Video angeboten - wahrscheinlich noch im Frühjahr.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Making a Murderer Die True-Crime-Serie "Making a Murderer" bekommt eine zweite Staffel, die Geschichte von Steven Averys wird weitererzählt. Geheim ist allerdings das Datum. Bereits 2016 kündigte Netflix eine Fortsetzung an. Netflix-Vizepräsidentin Cindy Holland sagte bei "USA Today", dass die Produktion von "Making a Murderer" so geheim sei, dass nur ein paar wenige Netflix-Mitarbeiter über den Inhalt Bescheid wüssten.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Marseille Lange war es ruhig um die Netflix-Produktion mit Gerard Depardieu. Inzwischen wurde bekannt, dass eine zweite Staffel der "französischen Variante von House of Cards" am 23. Februar auf Netflix erscheinen soll.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Mr. Robot Die dritte Staffel der Hacker-Serie startete am 11. Oktober in den USA. Inzwischen läuft sie auch in deutscher Sprache bei Amazon Prime. Vor der Ausstrahlung des dritten Staffelfinales wurde eine Fortsetzung angekündigt. Start ist noch offen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Narcos Seit September haben Fans der Serie "Narcos" Zugriff auf die dritte Staffel. Sie thematisiert den Kampf gegen das nun aufstrebende Cali-Kartell. Ende 2018 soll es in die vierte Runde gehen. Der bisherige Hauptdarsteller Pedro Pascal ist allerdings ausgestiegen und wird durch Michael Peña und Diego Luna ersetzt.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Orange is the New Black Die Serie um das Gefängnis Litchfield zählt zu den erfolgreichsten Serien des Streaminganbieters Netflix. Bereits vor der fünften Staffel, die im Sommer 2017 anlief, wurde eine sechste und siebte Staffel bestellt. Die Dreharbeiten für die sechste Runde begannen im Juli 2017. Mit dem Release ist in diesem Sommer zu rechnen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Ozark Der Thriller ist seit dem 21. Juli 2017 auf Netflix verfügbar. Die zweite Staffel ist mit zehn Episoden bestätigt und soll voraussichtlich im Juli starten.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Shameless Die achte Staffel von “Shameless” ist bereits am 5. November 2017 in den USA angelaufen. Die Deutschlandpremiere ist für den 26. Februar geplant. Es wird zwölf Episoden um die chaotische Großfamilie Gallagher geben. Eine neunte Staffel ist schon sicher.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Star Trek: Discovery Für CBS war die Serie bereits vor der Ausstrahlung der ersten Folge ein Leidensprojekt. Denn die neue Serie aus dem Star-Trek-Universum wurde bereits zweimal verschoben. Seit dem 24. September läuft sie nun auf Netflix. Wöchentlich (immer montags) gibt es eine neue Folge. Eine zweite Staffel soll 2019 starten.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln StartUp Die Tech-Thrillerserie "StartUp" mit Adam Brody („The O. C.“) und Martin Freeman („Sherlock“ und „Der Hobbit“) ist eine weitere erfolgreiche Serie der Amazon Studios. Von der zweiten Staffel der Serie "StartUp" wurden bereits zehn Episoden bei der Produktionsfirma bestellt. Wann die neuen Episoden ausgestrahlt werden, ist noch nicht genau bekannt.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Stranger Things Die Serie "Stranger Things" war eines der Highlights der vergangenen Jahre. Seit dem 27. Oktober wurde die zweite Staffel der Serie auf Netflix fortgesetzt. Eine dritte Staffel soll voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2018 verfügbar sein. Fans bangen derweil um die Zukunft von Hauptdarsteller Finn Wolfhard. Der Kinderstar ist aktuell so gefragt, dass über einen Serienausstieg spekuliert wird.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Supernatural Die bereits zwölfte Staffel "Supernatural" startete in den USA schon im Oktober 2016. Bis sie in Deutschland bei Sky Atlantic abrufbar ist, dauerte es wie bei den vorherigen Staffeln zuvor etwa ein Jahr. Fans der neuen Folgen mit Dean (Jensen Ackles), Castiel (Misha Collins) und Sam (Jared Padalecki) mussten sich bis zum 5. November 2017 gedulden. Die gute Nachricht: Im Herbst diesen Jahres soll bereits die 13. Staffel in den USA anlaufen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The Big Bang Theory Lange war unklar, ob "The Big Bang Theory" nach der zehnten Staffel auslaufen wird. Letztendlich hat der US-Sender CBS jedoch die Verträge mit den Hauptdarstellern Kaley Cuoco (Penny), Jim Parsons (Sheldon) und Johnny Galecki (Leonard) verlängert. Die elfte Staffel startet im Januar montags auf ProSieben.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The Defenders Die erste Staffel ist seit dem 18. August auf Netflix verfügbar. Eine zweite wurde bislang noch nicht bestätigt. Die Serie vereint die vier Helden aus den erfolgreichen Marvel-Serien "Jessica Jones", "Daredevil", "Iron Fist" und "Luke Cage".

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The Man in the High Castle Nägel mit Köpfen! Die zweite Staffel war in Deutschland noch nicht mal angelaufen, da bestellte Amazon schon die dritte Staffel der Serie “The Man in The High Castle”. Die neuen Folgen sollen im Frühjahr 2018 laufen. Die Serie basiert auf der literarischen Vorlage von Philip K. Dick und zeichnet ein alternatives Bild der Geschichte - eine Welt, in der Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg für sich entschieden hat.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The OA „The OA“ landete ganz plötzlich im Dezember 2016 im Angebot von Netflix und überraschte die Zuschauer mit seiner unkonventionellen Geschichte. Obwohl Anbieter Netflix bereits Anfang 2017 die zweite Staffel bestellt hat, haben die Dreharbeiten noch nicht begonnen. Dazu gibt es auch einen Teaser.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The Punisher Die Geschichte um den Rächer Frank Castle ist seit dem 17. November auf Netflix verfügbar. Eine zweite Staffel wurde bereits bestellt, aber mit der Veröffentlichung ist wegen des Marvel-Turnus kaum vor 2020 zu rechnen.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The Sinner Die neue Serie von Hauptdarstellerin Jessica Biel war eine der Überraschungen 2017. Seit 7. November ist sie auf Netflix zu sehen. Eine zweite Staffel ist zwar im Gespräch, aber noch nicht offiziell.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln The Walking Dead Die achte Staffel der Zombie-Serie läuft seit Oktober 2017 in Deutschland und befindet sich derzeit in der Halbzeitpause. Am 26. Februar soll es weitergehen. Eine neunte Staffel ist schon sicher, sie wird vermutlich, wie die bisherigen Staffeln, um die Halloween-Zeit veröffentlicht.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Tote Mädchen Lügen nicht Die umstrittene Serie war mit der ersten Staffel bei Netflix sehr erfolgreich. Eine zweite war daher nur Formsache. Laut Schauspielerin Selena Gomez sind die Dreharbeiten für die Fortsetzung inzwischen abgeschlossen. Mit der Veröffentlichung sollte also im Laufe des Jahres zu rechnen sein.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Transparent Die vierte Staffel ist bereits seit November auf Amazon Prime verfügbar. An der fünften Staffel wird schon geschrieben, allerdings muss diese vermutlich ohne Hauptdarsteller Jeffrey Tambor auskommen, der wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung ausgestiegen ist.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Travelers "Travelers" ist eine der neueren Serien bei Netflix. Fans der Zeitreisen-Serie haben sie aber bereits lieb gewonnen. Die zweite Staffel mit zwölf Episoden startete im Dezember 2017.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln True Detective Staffel drei von "True Detective" ist eine Hängepartie. Kommt sie oder nicht? Nach langer Ruhepause gibt es nun für Fans etwas Neues: Hauptdarsteller der neuen Staffel werden Stephen Dorff, Mahershala Ali und Carmen Ejogo. Wann die dritte Staffel "True Detective" kommt (bisher bei Sky), ist aber noch nicht klar.

Die Termine der neuen Serien-Staffeln Vikings Die Geschichte des ruhmreichen Ragnar Lodbrok ist zu Ende, doch die seiner Söhne beginnt gerade erst. Die Serie "Vikings", die sich an der heidnischen Kultur und Geschichte der Wikinger entlang hangelt, hat noch viele Kapitel zu erzählen. Unter anderem die von Ivar - dem Knochenlosen. Keltischen Aufzeichnungen zufolge ist der Sohn Ragnars erst im späten 9. Jahrhundert in Irland ums Leben gekommen. Soweit nach Westen ist die bisherige Hauptfigur, sein berüchtigter Vater, nie vorgestoßen. Die fünfte Staffel läuft seit dem 29. November 2017 auf Amazon Prime. Die Dreharbeiten zu einer sechsten Staffel haben im Herbst 2017 ebenfalls begonnen.