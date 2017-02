Emmerich: Kickboxer tritt Schwangere in Bauch

Kickboxer tritt Schwangere in Bauch

Ein schlimmer Fall von häuslicher Gewalt hat sich in Emmerich ereignet. Dabei attackierte ein Kickboxer seine schwangere Lebensgefährtin und verletzte einen Polizeibeamten schwer. Der Angreifer sitzt seit gestern in Untersuchungshaft. Von Markus Balser

Wie die Polizei gestern berichtete, hatte es zwischen dem 32 Jahre alten Mann und seiner 30-jährigen Freundin am Morgen zunächst einen Streit gegeben, der dann eskalierte. Der Emmericher schlug seiner Lebensgefährtin, die im zweiten Monat schwanger ist, mit der Faust ins Gesicht und trat ihr gegen den Bauch.

Die Frau, die noch die Polizei alarmieren konnte, wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Kind hat sie durch den Angriff nicht verloren, jedoch könnten bleibende Schäden für das Ungeborene nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher gestern.

Der 32-Jährige wurde am Dienstag festgenommen. Nach dem Angriff auf seine Freundin war er zunächst aus deren Wohnung geflüchtet, einige Stunden später aber zurückgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 30-Jährige wieder in ihrer Wohnung. Der Mann randalierte vor dem Haus, die Polizei musste erneut anrücken. Bei seiner Festnahme leistete der Kickboxer erheblichen Widerstand und ging auch auf die Polizisten los. Die konnten ihn zwar überwältigen, jedoch verletzte er einen Beamten (31) durch einen erneuten Tritt schwer am Knie.

Auf den Kickboxer, der offenbar auch unter Alkoholeinfluss stand, wartet jetzt ein Strafverfahren wegen häuslicher Gewalt und gefährlicher Körperverletzung. Gestern wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Quelle: RP