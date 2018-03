später lesen Sturmopfer als Klettergerüst 2018-03-16T18:58+0100 2018-03-17T10:02+0100

Nachdem das Sturmtief "Friederike" im Januar über den Garten der Großeltern Karls in Kaarst gefegt war und vor allem die alten Baumbestände stark dezimierte, war die Trauer bei den Enkelkindern Viviane (13), Fabienne (12), Joline (9) und Paul (8) groß. Die ganze Familie war geschockt über das Ausmaß der Verwüstung. Allerdings war die Trauer nicht von langer Dauer, denn Opa Hans-Peter Karls machte aus den umgefallenen Bäumen ein Kletterparadies: So entfernte er in tagelanger Arbeit alle gefährlichen Äste und Zweige und brachte Absturzsicherungen an.

