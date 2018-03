später lesen Traum in Blau 2018-03-16T18:58+0100 2018-03-17T07:08+0100

In diesem Baumhaus wachsen einem im Sommer die Äpfel quasi in den Mund. Denn Familie Remitschka aus Krefeld hat ihr Baumhaus in einen alten Boskop-Baum im großen Garten gebaut. Die vier Kinder Anna, Simon, David und Felix (13, 10, 6 und 6 Jahre) hatten sich nach vielen Spielgeräten noch ein Haus gewünscht. Vor zwei Jahren legten die Sechs los, 2017 wurde es erst fertiggestellt. Die Kinder packten zum Beispiel beim Streichen mit an. In luftiger Höhe im Apfelbaum gibt es nun ein gemütliches Heim mit Tisch, Stühlen, an den Fenstern hängen Blumenkästen.

