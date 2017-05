später lesen Avantgarde-Musik von Phill Niblock 2017-04-30T19:01+0200 2017-05-01T10:57+0200

Konzert Morgen kommt der amerikanische Komponist, Filmemacher und Avantgarde-Künstler Phill Niblock in die Filmwerkstatt nach Düsseldorf. Als Musiker ist der 83-Jährige vor allem bekannt für seine Drones, das sind stehende, sehr atmosphärische Sounds, nahe an der Ambient-Musik. Seine Werke wurden jüngst in der Tate Modern in London präsentiert. Viel Beachtung fand zuletzt die Platte "Touch Food" und die Neuauflage des 82er Werks "Nothin' To Look At". Hierzulande hat man nicht allzu oft Gelegenheit, den Mann aus New York zu erleben.