später lesen Dozentenleben Karin Wilcke Eigentlich kann ich gar nichts 2018-02-28T19:12+0100 2018-03-01T09:40+0100

Sie sei ein hoffnungsloser Fall, sagt die Studentin. Sie hat demnächst den Masterabschluss im Fach Linguistik in der Tasche und weiß nicht so recht, wie es dann weitergehen soll. Viele Ihrer Kommilitonen haben die Zusatzqualifikation für "Deutsch als Fremdsprache" gemacht, aber Lehrerin will sie nicht werden. Und nun? Sie zuckt mit den Schultern: "Eigentlich kann ich gar nichts." Diesen Satz habe ich schon oft gehört, am häufigsten von Geisteswissenschaftlern.