später lesen Herrlich gaga: das Debüt von Roxy Music 2018-03-18T18:17+0100 2018-03-19T10:32+0100

Klassiker Die Debüt-LP von Roxy Music aus dem Jahr 1972 ist soeben in einer dieser luxuriösen Ausgaben erschienen, mit denen immer mal wieder an dieses oder jenes bahnbrechende oder zumindest halb-bedeutende Werk der Musikgeschichte erinnert wird. Das ist eine schöne Gelegenheit, noch einmal etwas total Wichtiges in die Welt zu rufen: Diese Band ist unfassbar toll! Sie konnten damals eigentlich gar keine Instrumente spielen, aber das Schöne am Pop ist ja, dass der Wille entscheidet und dass Dilettantismus kein Nachteil ist, wenn er denn gut verkleidet daherkommt.