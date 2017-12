später lesen Stichwort Unregelmäßigkeiten 2017-12-28T19:18+0100 2017-12-29T07:40+0100

Schlechte Verlierer zeigen sich in der Politik insbesondere nach Wahlen. Schlechtester Verlierer der USA ist derzeit Roy Moore. Der Republikaner hatte bei der Senatswahl im US-Bundesstaat Alabama vor zwei Wochen völlig überraschend gegen seinen demokratischen Konkurrenten Doug Jones verloren. Gestern sollten die Behörden in Alabama eigentlich den Wahlausgang offiziell bestätigen. Doch Moore legte in letzter Minute mit Verweis auf angeblichen Wahlbetrug Beschwerde gegen das Ergebnis ein. In vielen Wahlkreisen habe es "Unregelmäßigkeiten" gegeben, die nun geprüft werden müssen. Es ist offensichtlich: Moore will mit dem Schritt nur von den eigenen Unregelmäßigkeiten ablenken, wegen derer er stürzte: Vor 40 Jahren soll er heranwachsende Mädchen sexuell belästigt haben. jaco