Der deutsche Turf hat erneut zwei Jockey-Champions. Filip Minarik und Alexander Pietsch teilen sich mit jeweils 68 Siegen den begehrten Titel.

Für den letzten Jahresrenntag am Dienstagabend in Dortmund meldeten sich beide Kölner krank, so dass der mit Spannung erwartete Meisterschaftskampf in den letzten acht Rennen des Jahres ausfiel und sich beide den Titel sicherten.

Für Pietsch ist es Jockey-Championat Nummer zwei nach 2015 (damals gemeinsam mit Andrasch Starke), für Minarik das vierte nach 2005, 2011 und 2016.

(dpa)