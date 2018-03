später lesen Basketball-EuroCup Bayern müssen um Halbfinaleinzug bangen 2018-03-09T20:03+0100 2018-03-09T20:03+0100

Die Basketballer von Bayern München haben ihre erste Chance zum Einzug ins Halbfinale des EuroCups vergeben. Das Team von Trainer Sasa Djordjevic verlor beim russischen Spitzenklub Unics Kasan im zweiten Viertelfinale 73:80 (40:30) und kassierte in der best-of-three-Serie das 1:1. Die Entscheidung fällt am Mittwoch (20.30 Uhr/telekomsport.de) in München. Mit dem Auftaktsieg vom Dienstag (83:75) im Rücken begann der deutsche Pokalsiegers stark und konnte sich im zweiten Viertel erstmals zweistellig absetzen (36:26/17. Minute). Doch der Vorsprung hielt nicht lange, Kasan holte schnell wieder auf und sicherte sich im Schlussviertel (26:21) den Sieg.